GENT/HASSELT De aanhoudende droogte brengt eeuwenoude sporen aan de oppervlakte. Archeologen van de UGent speuren vanuit vliegtuigjes naar oude structuren op akkers en velden. In Ierland ontdekte een amateurhistoricus met zijn drone pas een 5.000 jaar oud monument. Ook de Limburgse archeologen wrijven zich in de handen, maar op de vondst van een Stonehenge is het hier nog wachten. “We vinden vooral sporen van Romeinse grafheuvels.”