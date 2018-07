“Ik was het woordje ‘niet’ vergeten te zeggen”

washingtonEen dag na de topontmoeting tussen de presidenten Trump en Poetin, is de Amerikaanse leider van gedacht verandert. Het is te zeggen: toen hij maandag zei “geen grond te zien” waarom Moskou “zich zou hebben ingelaten met de verkiezingen”, vergat hij het woordje ‘niet’, aldus Trump gisteren. De uitleg komt er na een stormachtige dag, waarbij politici en media in de VS niet uitgepraat raakten over het “beschamende optreden” van hun president.