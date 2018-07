13 procent meer gevallen in 2017

BRUSSEL Drie jaar lang leek het aantal euthanasiegevallen stabiel rond de 2.000 per jaar, maar in 2017 was er opnieuw een stijging van 13 procent: 2.309 mensen kregen euthanasie. Voor 2016 en 2017 samen gaat het om 4.337 gevallen. Ouderdomskwalen zijn de sterkst stijgende reden.