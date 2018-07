KINROOIMeer dan 70 jaar van zijn leven was Theo Keijers (86) of ‘Thei de Mulder’ molenaar in zijn Keijersmolen in Molenbeersel. Zondagochtend is de oudste en laatste beroepsmolenaar van Vlaanderen overleden. “De windmolens van Noord-Limburg staan in rouwstand om Thei te huldigen”, zegt René Weerens, voorzitter van vzw Molenzorg Molenmuseum. “Hij was de Vlaamse goeroe van de molenaars.”