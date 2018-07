Recordbedrag van 45,5 miljoen euro als prijzenpot op US Open

De winnaar en winnares in het enkelspel van het US Open (27 augustus tot 9 september) zullen komende zomer 3,8 miljoen dollar (zo’n 3,26 miljoen euro) opstrijken. Dat maakte de Amerikaanse tennisfederatie (USTA) dinsdag bekend. De totale prijzenpot bedraagt 53 miljoen dollar (45,45 miljoen euro), dat is het hoogste bedrag ooit voor een grandslamtoernooi.

Het prijzengeld voor de laatste Grand Slam van het tennisseizoen is sinds 2013 toegenomen met 57 procent. Tegenover vorig jaar (50,4 miljoen dollar/43,2 miljoen euro) werd de totale pot opnieuw met 5 procent verhoogd. Daar profiteren niet alleen de eindlaureaten in het enkelspel van.

In het dubbelspel krijgen de winnende teams 700.000 dollar (600.000 euro). Zo’n bedrag is in de Verenigde Staten nooit eerder uitgereikt voor dubbelwinnaars.

Ook voor de kwalificatiespelers zal voor het eerst in de geschiedenis van het US Open een prijzenpot uitgetrokken worden. Zij verdelen 3 miljoen dollar (2,6 miljoen euro) onder elkaar.

Het US Open vindt plaats van 27 augustus tot 9 september. De kwalificaties gaan op 21 augustus van start.

Prijzengeld:

. Enkelspel (in dollar):

Winnaar: 3.800.000

Finale: 1.850.000

Halve finale: 925.000

Kwartfinale: 475.000

Achtste fianle: 266.000

Derde ronde: 156.000

Tweede ronde: 93.000

Eerste ronde: 54.000

. Dubbelspel (per team/in dollar):

Winnaars: 700.000

Finale: 350.000

Halve finale: 166.400

Kwartfinale: 85.275

Achtste finale: 46.500

Tweede ronde: 27.875

Eerste ronde: 16.500