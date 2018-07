Geruchten over Hazard en Courtois naar Madrid zwellen aan

Eden Hazard werd alvast gespot in Spanje: op vakantie in Marbella Foto: instagram

Het lijkt stilaan een publiek geheim: Eden Hazard en Thibaut Courtois ruilen nog deze zomer Cheslea voor Real Madrid. Maar... vooralsnog blijft het bij geruchten, die echter elke dag blijven aanzwellen.

Vandaag is het vooral Radio Monte Carlo dat de geruchtenstroom van de dag domineert. RMC schrijft immers dat Chelsea en Real Madrid een akkoord zouden hebben over een transfer van Thibaut Courtois voor een transferbedrag van 35 miljoen en dat Eden Hazard zelfs al een akkoord heeft met het Madrileense bestuur. Twee berichten die gretig werden overgenomen in verschillende Engelse en Spaanse media.

Volgens de Spaanse krant Marca is 35 miljoen euro een koopje maar moet Chelsea wel toehappen omdat het contract van Courtois afloopt op 30 juni 2019. Courtois zou een contract voor vier jaar kunnen tekenen in de stad waar zijn kinderen opgroeien. AS weet dan weer dat Courtois al volop een huis is aan het zoeken in de Spaanse hoofdstad.

Bovendien zou de Londense club al volop bezig zijn met een vervanger. Aanvankelijk werd dan gedacht aan de Braziliaanse doelman Alisson Becker maar volgens de Daily Mail zou Liverpool een bod van 70 miljoen euro hebben uitgebracht om de keeper over te kunnen nemen van AS Roma. Als alternatief duikt na zijn sterk WK met Denemarken nu ook de naam op van Kasper Schmeichel van Leicester. Over Hazard lijkt er in Engelse media minder duidelijkheid: Chelsea zou immers nog niet bereid zijn om te onderhandelen omdat er nog geen vervanger werd gevonden en de transferdeadline van 9 augustus nadert met rasse schreden.

Wat er ook van zij: Hazard werd al gesignaleerd in Spanje, op vakantie in Marbella: