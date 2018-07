Toby Alderweireld maakt nu al afspraak met fans voor binnen twee jaar (en is op zoek naar dit meisje)

Een zieke Toby Alderweireld moest zondag verstek laten gaan voor de huldiging van de Rode Duivels in Brussel. Dinsdag reageert de verdediger van Tottenham via Twitter. “Echt spijtig dat ik er zondag in Brussel niet bij kon zijn, maar ik hoop om jullie binnen twee jaar te zien.”

“Ik voel me momenteel veel beter”, klinkt het voorts. “Ik zou alle fans willen bedanken voor hun steun. Bedankt allemaal, merci à tous!!”

Op Twitter start hij ook nog een zoektocht naar een meisje dat zijn handtekening als tattoo wil: “Twitter, doe je ding!”, klinkt het.

So this girl's sign says: 'Toby, I want your autograph as a tattoo. How are we fixing that?' Let's fix it! Twitter do your thing! pic.twitter.com/Zj9mPxoHWv — Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) 17 juli 2018

De Duivels kregen zondag op en rond de Brusselse Grote Markt een warm welkom van de fans, na hun historische derde plaats op het WK in Rusland. Alderweireld lag echter met griep in bed en was niet van de partij.