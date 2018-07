Zieke Jan (62) ziet grootste wens in vervulling gaan

Bree -

Tien jaar lang kreeg Hasselaar Jan Emonds (62) in Duitsland een intensieve behandeling in de strijd tegen een ernstig lymfenprobleem. Telkens hij onderweg een vrachtwagen zag, kriebelde het om eens mee te rijden met zo’n truck. Dankzij zijn familie, Ambulance Wens en transportbedrijf Essers ging die wens gisteren in vervulling. “Sinds Jan weet heeft van deze verrassing, leeft hij helemaal op.”