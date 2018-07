Familie doneert lever van verongelukte fietser: “Papa was gelukkig als hij anderen kon helpen”

Maaseik -

De familie van Mathieu Franssen (83) heeft beslist de lever van de man, die vrijdagavond doodgereden werd, te doneren. De dokters konden hem niet meer redden en vroegen de familie zaterdag om orgaandonatie, ondanks Mathieus gezegende leeftijd. “Hij was gelukkig als hij anderen kon helpen, vertelt zoon Carlo. “Lang hebben we daarom niet getwijfeld.” De 41-jarige bestuurder die het ongeval veroorzaakte, blijft aangehouden. De veertiger was dronken en pleegde vluchtmisdrijf.