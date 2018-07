Patiënt bijna geïnjecteerd voor fout onderzoek in ZOL: “Gelukkig heb ik mij verzet”

Genk -

Liliane Coenen uit Genk is boos op het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). Daar wilden ze haar aan een fout onderzoek onderwerpen. Liliane kreeg bijna een substantie ingespoten die noodzakelijk is voor het maken van een scan. Maar ze had alleen een botscan nodig, en daar is zo’n inspuiting niet voor nodig. “Gelukkig heb ik mij verzet”, zegt ze. Volgens het ziekenhuis heeft de vrouw een verkeerd onderzoek besteld, maar het voorval zal ook worden onderzocht.