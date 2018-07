Waarom jellynagels overal een trend zijn, maar niet bij ons

Alles wat Kylie Jenner doet, wordt een trend. Of toch bijna alles, want de lange en licht transparante nagels waarmee ze pronkt op Instagram zullen hier wellicht niet doorbreken volgens nail artist Elfi De Bruyn.

Jellynagels bestaan uit een valse nagel in een opvallend kleurtje dat transparant genoeg is om de vorm van je natuurlijke nagel nog te laten zien. Ze creëeren een waterachtig effect op je nagels en knipogen naar de jaren negentig, het tijdperk waarin ook doorzichtige waterschoenen (foto) en drinkbekers met glitters tussen twee laagjes plastic hip waren.

Trendy, maar niet bij ons

In het buitenland zijn ze helemaal gewonnen voor de stijl. Sinds Kylie Jenner de foto van haar roze nagels online gooide, zijn er duizenden foto’s extra kiekjes te vinden met de hashtag #jellynails. Maar of de lange kunstnagels ook hier een hype zullen worden, betwijfelt nail artist en schrijfster van onder meer ‘Glam Nails’ Elfi De Bruyn. “Ik denk niet dat deze mode snel zal overwaaien naar ons land.”

feelin girly ?? Een bericht gedeeld door Kylie (@kyliejenner) op 8 Jul 2018 om 8:55 (PDT)

"Enerzijds omdat bijna geen enkele nagelstyliste met acryl werkt. Dat is een heel andere techniek en die is niet goed voor je nagels. Al weet je natuurlijk nooit wat er een over een jaar zal gebeuren - België komt altijd wat achter”, zegt ze al lachend. "Anderzijds zijn de nagels een (extravagant) statement. Misschien zie je straks wel opduiken in bepaalde scenes, zoals de hiphop- en streetcultuur. Dan nog is het beter voor je nagels om voor plaknagels te kiezen. Het merk Elegant Touch volgt de trends en werkt met glue tabs. Deze klevertjes zijn minder schadelijk dan nagellijm. Sowieso speelt de modale Vlaamse vrouw liever op safe."

Subtiel accent

Wat bij ons wel steeds meer voorkomt, zijn natuurlijke nagels met een subtiel effectje. Bijvoorbeeld: glitters op je nagels deppen, maar dan zonder een basislaag in een kleurtje. “We hebben het hier wel voor het minimalistische”, zegt De Bruyn. Als je zelf een braaf jelly-effect wil bekomen, kun je als volgt te werk gaan:

1. Neem een stukje vershoudfolie en doe er een aantal druppels nagellak op. In één kleur, of combineer enkele kleuren.

2. Blend de kleuren met een tandenstoker of vouw de folie lichtjes samen.

3. Druk de folie vervolgens op je nagel, dan krijg je een waterachtig effect.

Tip: doe je het zonder basislaag, dan krijg je dat transparante effect, maar dan minder extreem dan Kylie haar nagels.