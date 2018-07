Guardiola neemt Denayer mee op tournee met Manchester City in Verenigde Staten

Jason Denayer is door Pep Guardiola opgenomen in de selectie van Manchester City voor de tournee in de Verenigde Staten. In totaal stapten 28 spelers met de staf op het vliegtuig richting Chicago, waar de Citizens vrijdag (20 juli) zullen oefenen tegen Borussia Dortmund.

Daarna volgen, in het kader van de International Champions Cup, nog vriendschappelijke duels tegen Liverpool in New York (25 juli) en tegen Bayern München in Miami (28 juli).

De 23-jarige Denayer is eigendom van City sinds 2013 maar de Engelse topclub leende hem de afgelopen seizoenen steevast uit aan achtervolgens Celtic, Galatasaray, Sunderland en opnieuw Galatasaray. Met de Turkse club pakte de centrale verdediger, een achtvoudig Rode Duivel, vorig seizoen de landstitel.

Kevin De Bruyne en Vincent Kompany genieten na het succesvolle WK in Rusland van een welverdiende vakantie en zijn er niet bij in de VS.