Grootschalige terugroepactie afgerond bij Greenyard na listeriabesmetting

De grootschalige terugroeping van mogelijk met listeria besmette diepvriesproducten van het Belgische groentebedrijf Greenyard, is afgerond. Dat zegt woordvoerster van het federaal voedselagentschap (FAVV) Dorine Van Geert maandag.

“Volgens de informatie waarover wij beschikken is de recall afgerond. Als er toch nog bedrijven zijn die de producten in hun rekken hebben liggen, dan gaan we uiteraard de geschikte maatregelen nemen”, zegt Van Geert, die toevoegt dat het FAVV dergelijke stappen nog niet heeft moeten nemen.

Eerder deze maand maakte Greenyard bekend dat het alle diepvriesgroenten die geproduceerd werden in zijn Hongaarse fabriek in Baja tussen 13 augustus 2016 en 20 juni 2018 heeft teruggeroepen, wegens mogelijke besmetting met listeria. De recall kwam er na een onderzoek van het Europese voedselagentschap EFSA, nadat de voorbije drie jaar in verschillende Europese landen negen doden waren gevallen door een besmetting met een listeriabacterie. Diezelfde stam werd ook aangetroffen in de Hongaarse fabriek van Greenyard.

Van Geert meldt nog dat het FAVV zaterdag op zijn website een waarschuwing plaatste om steeds goed het etiket te lezen van bevroren groenten. Het agentschap herinnert er ook aan dat het eten van rauwe of onvoldoend verhitte voedingsmiddelen in het algemeen een groter risico inhoudt op een voedselvergiftiging. Als het Voedselagentschap over nieuwe informatie beschikt voor de consument, zal het daarover opnieuw communiceren, zegt Van Geert nog. Dat gebeurt via een bericht op de website www.afsca.be/consumenten/, en via Facebook en Twitter.