“Iedereen denkt dat slanke meisjes het zo makkelijk hebben. Probeer het eens, je zal zien hoe moeilijk het is”

Je leest maar al te vaak verhalen over zwaardere mensen die veroordeeld worden om hun gewicht, maar de Amerikaanse Leslie Magallanes wil nu een lans breken voor meer begrip voor erg slanke mensen. “Slanke meisjes hebben het zo makkelijk. Ja hoor, probeer maar eens een jaar slank te zijn en je zal begrijpen hoe moeilijk dat is.”

Leslie is heel erg slank, en hoewel er zelden bij wordt stilgestaan, is slank zijn ook niet altijd even makkelijk. Die boodschap wilde de tiener delen met de wereld: “Ja, we kunnen eten wat we willen en niet bijkomen. Dat is een voordeel. Maar verder is er weinig positief aan slank zijn.”

“Je wordt anorectisch genoemd, mensen vertellen je dat je ‘meer moet eten want je hebt vlees op je botten nodig’, ze vragen of je ouders je wel te eten geven en dat je er hongerig uitziet. Mensen willen voortdurend je pols meten met hun hand, noemen je mager ook al weet je dat zelf ook wel en vragen ‘waar is je achterwerk’ of ‘waar is de rest van je boezem’”, zo vertelt Leslie aan ‘Love What Matters’.

“Niet in staat zijn om een kledingstuk te dragen omdat je er dan ‘te mager’ uitziet. Ervoor zorgen dat wat je aantrekt niet te groot of te strak is want je wil er niet uitzien als een wandelende stok met clownsvoeten...”

Ze is zich ervan bewust dat alle vrouwen gelijkaardige complexen hebben over hun lichaam, zo vertelt ze, maar omdat “rondingen meer geprezen worden in deze generatie” schaamt ze zich naar eigen zeggen voor haar slanke lichaam. “Ik vraag mezelf voortdurend af waarom ik niet wat meer rondingen kan hebben zoals zij.”

Het bericht lokte heel wat reacties uit, zowel steunende als negatieve reacties. “Ik weet exact wat je doormaakt. Het constante geplaag is verschrikkelijk. Ik heb dat ook meegemaakt. ‘Kelly wordt niet nat in de regen, ze wandelt gewoon tussen de druppels door.’ Ik had het gevoel dat ik nooit goed genoeg was”, schrijft de een. Anderen zijn het minder eens met Leslie: “Ik heb beide kanten van het verhaal meegemaakt. Slank zijn was zoveel makkelijker. Mensen hielden deuren voor me open, behandelden me niet alsof ik onzichtbaar was. Nu is het eerste waar ze me over aanpakken vet.”