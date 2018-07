Windhondenrennen Gouden Haas

Beringen - Op de renbaan Ter Beek werd de internationale windhondenren 'Gouden Haas' georganiseerd.

74 windhonden werden door dierenarts Annick Luts al in de vroege ochtend gekeurd. Er werden 27 inleidende reeksen gelopen. Maar alles draaide rond de finalereeksen, hier werden de prijzen uitgereikt. Na elk van de 17 rennen was er de ceremonie protocollaire waar de honden op het podium werden gezet en de winnaar natuurlijk een schavotje hoger naast de gouden haas. Fiere baasjes kregen de bloemen en prijzen overhandigd.

De internationale ren “Gouden Haas” mochten windhonden uit België, Nederland en Duitsland verwelkomen. Maar ook in deze sport is er een terugloop. Nadat de clubs in Haasroode, Londerzeel, Obourg en recent nog Sint-Gillis-Waas hun renbaan, om diverse redenen moesten sluiten, blijven er in België nog 3 renbanen over. Naast Ter Beek in Beringen zijn er nog renbanen in Westerlo en Awans.