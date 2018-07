Borgerhout - Humo-journalist Raf Sauviller is op 62-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het weekblad op zijn website. Sauviller is bekend van zijn boek ‘Borgerokko maffia’.

Sauviller was een bekend misdaadjournalist. Hij publiceerde ook verschillende boeken, waaronder ‘Borgerokko maffia’ over cocaïnehandel in het Antwerpse district Borgerhout.

Sauviller stierf na een langdurig ziektebed, zegt Humo op zijn website.