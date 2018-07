Beresterke Van Avermaet houdt verrassend stand in eerste bergrit in de Tour, Alaphilippe wint rit en pakt bolletjestrui

Julian Alaphilippe heeft de eerste bergrit in de Tour de France gewonnen. De Fransman finishte in Le Grand-Bornand als eerste van de vlucht van de dag en pakt ook de bolletjestrui: goed voor de 50e (!) zege van Quickstep Floors dit seizoen... Greg Van Avermaet koos voor de aanval en zat eveneens in die lange vlucht: onze landgenoot toonde veel grinta en na een straffe prestatie blijft hij verrassend nog een dag langer in het geel. De klassementsmannen hielden zich vandaag nog gedeisd maar toch deden Rigoberto Uran en Bob Jungels een slechte zaak.

Daags na de rustdag trok het peloton voor het eerst de bergen in met een rit over 156,5 kilometer van Annecy naar Le Grand-Bornand. Na de kasseien van het noorden en een rustdag was het meteen een serieueze omschakeling want er moesten vijf cols bedwongen worden.

Nog wat groenere Sagan

Na een mooi tochtje langs het meer van Annecy volgde na 19 kilometer het aperitief met de Col du Bluffy, een puistje van vierde categorie met 1,5 km aan 5,6 procent. En na diverse pogingen was het Peter Sagan himself die zowaar de juiste aanval opzette. Wie vooraf nog had gedroomd van groen mocht die dromen meteen opbergen want de Slovaak won de tussensprint in Thônes en de wereldkampioen heeft in het puntenklassement nu al 101 punten voorsprong op eerste achtervolger Fernando Gaviria. Wie houdt deze man in godsnaam van een zesde groene trui?

Foto: AFP

Nog wat gelere Van Avermaet

Sagan liet zich daarna bergop meteen terugzakken maar hij was lang niet de enige klepper die in de kopgroep zat. Ook de gele trui van Greg Van Avermaet koos verrassend voor de aanval, na het goede nieuws over zijn nieuwe ploeg was onze landgenoot duidelijk gemotiveerd om zijn gele droom nog wat langer te laten duren. Zelfs op de steilere stukken bergop zou hij gelijke tred houden met de betere (en vooral lichtere) klimmers.

Foto: Photo News

En er zaten nog drie Belgen in de kopgroep van 21 renners, en niet van de minstens met Philippe Gilbert (QuickStep Floors), Serge Pauwels (Dimension Data) en Thomas Degand (wanty-Groupe Gobert).

Steil en gravel

De benen waren warmgedraaid en meteen volgde het echte werk. Rudy Molard (Direct Energie) kwam nog als eerste boven op de Col de la Croix Fry Fry (eerste categorie) maar vooral de Montée du plateau des Gliéres (buiten categorie) was moordend. De berg werd jarenlang vermeden door de Tour maar werd nu toch voor het eerst opgenomen omdat het past in de tijdsgeest: een korte col van slechts 6 km maar zeer steil (11,2% gemiddeld!) en de laatste twee kilometer over onverharde wegen.

Foto: Twitter@Letour

Julian Alaphilippe sprintte naar de 20 punten die bovenaan deze col te rapen vielen en de Fransman van Quickstep-Floors reed nog even vol door op het grind. Met nog 90 kilometer te rijden was het echter nog te ver voor een solo en zo kregen we uiteindelijk achttien koplopers met: Greg Van Avermaet, Serge Pauwels, Philippe Gilbert, Thomas Degand, Daryl Impey, Lilian Calmejane, Ion Izagirre, Amaël Moinard, Elie Gesbert, Guillaume Martin, Julian Alaphilippe, Tony Gallopin, Tom-Jelte Slagter, Arthur Vichot, Rudy Molard, David Gaudu, Rein Taaramäe en Robert Gesink.

Lekke Froome

Het peloton volgde op zo’n vijf minuten van de kopgroep en Team Sky bepaalde er het tempo tot... Chris Froome lek reed op die twee kilometer op het grind. Er werd echter niet aangevallen, zodat de (eerste) kopman van de witte brigade snel zijn plek voorin weer kon innemen.

Foto: Twitter@LeTour

Daarna volgde een lang stuk door een vallei en het peloton liet de vluchters begaan, waardoor die bijna acht minuten voorgift kregen.

Verdere schifting op Col de Romme

Op de Col de Romme (eerste categorie op 35 kilometer van de streep) spatte het voorin echter uit elkaar en onder meer Philippe Gilbert moest al snel lossen. Rein Taaramäe reed als eerste weg van zijn kompanen maar de Est vormde geen bedreiging voor de leidersplaats van onze landgenoot, die zijn eigen tempo behield tijdens de klim en de betere klimmers (verstandig) liet rijden maar vriend en vijand bleef verbazen. Meer zelfs, hij kwam als derde boven na een sprintje met Calmejane.

Julian Alaphilippe was ondertussen er wel al vanonder gemuisd. De Fransman reed al virtueel in de bolletjestrui maar had de smaak bergop duidelijk te pakken en sprong alleen naar koploper Taaramäe.

Foto: AFP

In de groep met favorieten opende Warren Barguil aanvankelijk de debatten, tot jolijt van de Fransen, maar hij kwam alleen zichzelf tegen en zou al snel weer worden voorbij gesneld door de Sky-trein die nooit in de problemen zou worden gebracht .

Alaphilippe solo, favorieten houden zich gedeisd

In de afdaling liet Alaphilippe zijn Estse metgezel ter plekke en raasde solo door naar de laatste klim van de dag: de steile kant van de Col de La Colombière (7,5 km aan 8,5 procent, eerste categorie). Het 26-jarige toptalent van Patrick Lefevere had vleugels gekregen en vloog ook die col op. Een alweer sterke Serge Pauwels volgde achter Taaramäe als derde, Van Avermaet verzwakte bijna niet en moest enkel nog Ion Izagirre bergop laten rijden.

Het peloton was ondertussen wel genaderd tot op vier minuten van de gele trui maar gelukkig voor Van Avermaet hielden de klassementsmannen zich vandaag nog gedeisd. Niemand durfde de witte trein van Team Sky te bestoken. Voor Rigoberto Uran en Bob Jungels ging het echter nog te snel en zij moesten bergop als eersten de groep met favorieten laten rijden...

50e keer champagne bij Quickstep

Izagirre reed bergop nog naar de tweede plek maar de vogel was al gaan vliegen. Na die vijfde en laatste col van de dag ging het bovendien nog 14 kilometer in dalende lijn richting de finish in Le Grand-Bornand. Alaphilippe versaagde niet en pakte zo de ritzege, na twee keer Gaviria mag Quickstep-Floors dus al voor de derde keer in deze Tour en de 50e (!) keer dit seizoen de champagne bovenhalen.

Foto: Photo News

Van Avermaet daalde samen met Pauwels richting finish en werd uiteindelijk vierde, waardoor hij zijn gele trui op een terrein dat niet het zijne is verrassend wist te behouden. Hij werd door de Tour-organisatie voor zijn grinta dan ook meer dan terecht beloond met de Prijs voor de Strijdlust.

Foto: BELGA

Van Avermaet blijft dus het algemene klassement aanvoeren: hij heeft 2:22 voorsprong op de Brit Geraint Thomas en 3:10 op de Spanjaard Alejandro Valverde.

Woensdag staat een korte spektakelrit op het programma voor het Tourpeloton: het tweede Alpenluik tussen Albertville en La Rosière is amper 108 kilometer lang, maar onderweg wachten twee beklimmingen buiten categorie, één van tweede, en een aankomst bergop op een klim van eerste categorie.

Uitslag:

1. Julian Alaphilippe (Fra/QST) in 4u25:27 (gem. 35.82596km/u)

2. Ion Izagirre (Spa/TBM) op 01:34

3. Rein Taaramäe (Est/TDE) 01:40

4. Greg Van Avermaet (Bel/BMC) 01:44

5. Serge Pauwels (Bel/DDD) 01:44

6. Lilian Calmejane (Fra/TDE) 02:24

7. Daniel Martin (Ier/UAD) 03:23

8. Primoz Roglic (Sln/TLJ) 03:23

9. David Gaudu (Fra/GFC) 03:23

10. Geraint Thomas (GBr/SKY) 03:23

Stand:

1. Greg Van Avermaet (Bel/BMC) in 40u34:28

2. Geraint Thomas (GBr/SKY) op 02:22

3. Alejandro Valverde (Spa/MOV) 03:10

4. Jakob Fuglsang (Den/AST) 03:12

5. Bob Jungels (Lux/QST) 03:20

6. Christopher Froome (GBr/SKY) 03:21

7. Adam Yates (GBr/MIT) 03:21

8. Mikel Landa (Spa/MOV) 03:21

9. Vincenzo Nibali (Ita/BAH) 03:27

10. Primoz Roglic (Sln/LNL) 03:36