Wout van Aert en Greg Van Avermaet blikvangers in Belgische selectie voor EK wielrennen

Brussel - België trekt met Wout van Aert en Greg Van Avermaet naar de Europese titelstrijd op zondag 12 augustus in het Schotse Glasgow, zo maakte de Wielerbond dinsdag bekend.

De wereldkampioen veldrijden, dit voorjaar een revelatie op de weg, en de olympisch kampioen van Rio leiden de achtkoppige selectie, die daarnaast bestaat uit Dimitri Claeys, Xandro Meurisse, Jasper Stuyven, Tosh Van Der Sande, Dries Van Gestel en Jelle Wallays. Als reserven zijn Jasper De Buyst en Aimé De Gendt genomineerd.

In de tijdrit, op 8 augustus, starten titelverdediger Victor Campenaerts en Yves Lampaert voor België. Campenaerts won vorig jaar het EK-goud in het Deense Herning en werd in 2016 tweede.

Bij de vrouwen zijn Sanne Cant, Valerie Demey, Sofie De Vuyst, Annelies Dom en Kaat Hannes geselecteerd voor de wegrit op 5 augustus. Extra renners kunnen nog worden toegevoegd na afloop van La Course of de BeNe Ladies Tour, zegt de KBWB. Ann-Sophie Duyck treedt aan in de tijdrit (op 8 augustus). Zij won vorig jaar zilver na de Nederlandse Ellen van Dijk.