Een slecht huwelijk is ongezond (en dan vooral voor mannen)

Als je in een slecht huwelijk zit, dan kan dat je gezondheid even hard schaden als roken en drinken. Dat concludeerde een team wetenschappers, verbonden aan de universiteiten van Nevada en Michigan, tijdens de International Association for Relationship Research-conferentie in het Amerikaanse Colorado.

De onderzoekers observeerden zestien jaar lang 373 heteroseksuele echtparen. De reden? Ze wilden te weten komen of meningsverschillen in hun relatie over verschillende onderwerpen, zoals kinderen, geld, schoonfamilie en vrijetijdsactiviteiten, een impact hebben op iemands gezondheid. Tijdens de studieperiode moesten de deelnemers daarom ook geregeld aangeven hoe gezond ze zich voelden: hadden ze vaak hoofdpijn, was er sprake van stress en waren ze fit genoeg om dingen te doen die ze zelf wilden?

Vooral mannen

Uit de analyse blijkt dat echtelijke conflicten de gezondheid van zowel mannen als vrouwen negatief kan beïnvloeden. Maar het is vooral de gezondheid van heren die erop achteruitgaat door conflicten, zeker als ze zich defensief opstellen tijdens een discussie en dezelfde pijnpunten telkens weer aangehaald worden zonder concrete oplossing. Bij dames was dat verband minder duidelijk.

Volgens Rosie Shrout, de wetenschapster die de studieresultaten presenteerde, kunnen ruzies onder meer leiden tot een verandering wat betreft de eetlust, een verhoogde afgifte van het stresshormoon en ontstekingen. Die symptomen kunnen dan weer de aanleiding zijn voor hartproblemen of een verstoord immuunsysteem. De negatieve effecten zijn vergelijkbaar met die van roken en drinken”, voegde ze er nog aan toe.

Huwelijk beter dan vrijgezel

Toch kan een huwelijk je gezondheid ten goede komen. “Eerder onderzoek suggereert dat getrouwde mensen langer en gezonder leven dan zij die scheiden, weduwe(naar) worden of nooit trouwen. Ze hebben een beter psychisch welbevinden, maken minder kans op ziekten te ontwikkelen en ze sneller genezen als ze ziek zijn,” zei Shrout. Maar dan moet je wel in een harmonieus huwelijk (lees: op dezelfde golflengte) zitten. “Het is trouwens niet het jawoord zelf dat gunstig is voor de gezondheid, wel wat beide partners voor elkaar doen tijdens het huwelijk.”