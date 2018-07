Spaanse fascistische dictator Franco wordt herbegraven

De Spaanse regeringsleider Pedro Sánchez heeft zijn plannen voor een herbegrafenis van het stoffelijk overschot van de fascistische dictator Francisco Franco (1892-1975) opnieuw bekrachtigd. De opgraving zal “spoedig” gebeuren, zei de socialist dinsdag in het parlement in Madrid.

“De beslissing van de regering staat vast”. Al weken worden in heel het land debatten gevoerd over de plannen. De regering had de operatie eigenlijk al in juli willen doorvoeren. Maar juridische procedures en de ontbrekende toestemming van de familie van Franco verhinderden voorlopig om een datum vast te leggen.

De monumentale grafsite van de dictator bevindt zich in de Vallei van de Gevallenen in de Sierra de Guadarrama een veertigtal kilometer ten noordwesten van Madrid. Afgelopen weekend nog hadden talloze aanhangers van Franco er tegen het voornemen geprotesteerd. Het mausoleum is tot op vandaag een bedevaartsoord voor sympathisanten van Franco en rechts-extremisten. Dat is de regerende socialisten een doorn in het oog.

“Een land dat naar de toekomst kijkt, moet vrede nemen met het verleden”, zei Sánchez voorts. Hijzelf behoort tot een generatie die opgegroeid is in een democratie. “Geen enkele democratie kan het zich veroorloven monumenten te hebben die een dictatuur de hemel in prijzen. Ook de onze niet”, zei de 46-jarige politicus.

Het parlement in Madrid had vorig jaar een rekwest van de socialisten voor de herbegrafenis van Franco aangenomen. De toen regerende conservatieve Partido Popular was echter niet verplicht het verzoek om te zetten. De socialisten, die nu aan de macht zijn, hebben van het thema een van hun topprioriteiten gemaakt.

In Spanje wordt al decennialang geruzied over het mausoleum, dat vanaf 1940 in negentien jaar tijd door 20.000 Republikeinse dwangarbeiders uit de rotsen werd gehouwen. Naast Franco liggen er meer dan 30.000 strijders en soldaten begraven, die aan beide zijden van de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) zijn gevallen.