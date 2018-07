Deze 5 stylingkeuzes maken je dikker (en zo vermijd je ze)

Knallende kleuren, grote prints en kleine handtassen: zonder dat je het beseft zijn ze stiekeme dikmakers. Zo vermijd je ze!

Opvallende kleuren

Schreeuwerige, opvallende kleuren voegen snel een paar kilootjes toe die er eigenlijk niet zijn. Iets donkerdere kleuren zoals zwart, blauw, grijs of kaki zijn een veel betere optie.Ton sur ton (slechts één kleur dragen in verschillende schakeringen) doet je dan weer groter en bijgevolg ook slanker lijken.

Te grote prints

Fan van een klassieke streepjesprint? Hou altijd in het achterhoofd: horizontale streepjes verbreden, verticale strepen slanken af. Te grote prints maken je figuur te blokkig. Een kleinere, rustige print brengt proportie in je figuur.

Strakke, aansluitende stoffen

Een 'laagjeslook' doet meer kwaad dan goed als je wat slanker wil lijken. Daarom is het van essentieel belang dat je bij ook bij de stof stilstaat: als je gaat combineren met andere kledingstukken kan net dat het verschil maken. Wol katoen en denim zetten zich naar je lichaam en maken je dus, je raadt het al, slanker. Zijde en satijn laat je beter links liggen: hoewel ze je lichaamsvormen mooi draperen, voegt hun glanzend effect altijd wat extra volume toe. Stretch stoffen zoals tricot benadrukken door hun nauw 'aansluitende' eigenschap dan weer te veel van je lichaam wat je net probeert te verdoezelen.

Ruime pasvormen

Je bent niet de enige die denkt dat oversized items je slanker doen lijken. Fout! Items met de juiste snit doen meer wonderen voor je figuur dan die vormeloze trui. Kies dus gerust voor een getailleerd hemd of aansluitend topje! Kies je voor een topje zonder mouwen, let er dan op dat de bandjes wat breder zijn, zo lijken je schouders meteen wat fijner. Toon ook altijd je hals: een top, jurkje of jumpsuit met V-hals geeft het beste resultaat. Een overslagjurkje of jumpsuit met lichte overslag zijn perfect om je buikje te camoufleren en je taille in de verf te zetten.

Toch fan van oversized fashion? Combineer je stuk dan met een strakke broek of top om contrast te creëren.

En dan hebben we het niet alleen over het feit dat je nooit genoeg plaatst hebt in je handtas. De foute handtas doet je dikker lijken dan je eigenlijk bent. Een te kleine, vierkante crossbody tas met heel dunne riempjes laat je bovenlichaam een stuk breder lijken. Ook ronde tassen in een lichte kleur doen je figuur niet veel goeds. Een (recht)hoekige tas met iets dikkere riemen of XL-formaat doet dan weer wél wat je wil. Je lichaamsvormen perfect in balans? Check!