Beerschot Wilrijk neemt afscheid van Guillaume François

Antwerpen - Het aflopende contract van rechtsachter Guillaume François bij Beerschot Wilrijk wordt niet verlengd. Beide partijen onderhandelden wel over een nieuwe overeenkomst, maar bereikten geen akkoord. Dat maakte de Antwerpse club uit de Proximus League (1B) dinsdag bekend.

De 28-jarige François kreeg een voorstel van Beerschot Wilrijk, maar dat was niet naar zijn zin. De verdediger wilde op het Kiel een contract voor langere duur tekenen. De Mannekes gingen op die eis niet in en beslisten niet verder te gaan met François.

“Het voorbije seizoen was François niet meer zeker van een basisplaats. De Waalse winger wil op z’n 28e een overeenkomst tekenen voor meerdere jaren. Gezien de ambitie en de brede, versterkte kern besliste Beerschot Wilrijk Francois geen langdurig contract aan te bieden”, klinkt het op de website van Beerschot Wilrijk.

Het jeugdproduct van Moeskroen streek in 2010 neer bij Germinal Beerschot. Drie jaar later vertrok François naar Charleroi om in 2016 terug te keren naar Beerschot Wilrijk. De Luxemburger kwam verspreid over vijf seizoenen tot 120 duels voor Beerschot.