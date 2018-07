Annemiek van Vleuten volgt zichzelf op als winnares La Course

Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) heeft de vijfde editie van La Course by le Tour (WorldTour) gewonnen. De Nederlandse haalde het na 112,5 km in Le Grand-Bornand voor landgenote Anna van der Breggen (Boels-Dolmans) en de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman (Cervelo-Bigla Pro Cycling). Ook vorig jaar bracht Van Vleuten La Course op haar naam.

De dames reden dinsdag over bijna hetzelfde parcours als de heren, van in Annecy tot Le Grand Bornand, over een iets kortere afstand weliswaar en met onderweg enkel de col de Bluffy, de Saint-Jean-de-Sixt (die er bij de heren niet in ligt), de col de la Romme en de Col de la Colombière.

De vroege vlucht kwam op naam van vijf rensters: Leah Thomas (UnitedHealthcare), Lotta Lepistö (Cervélo-Bigla), Leah Kirchmann (Sunweb), Malgorzata Jasinska (Movistar) en Anna Christian (Trek-Drops). Maximaal gunde het peloton hen twee minuten en het was wachten op vuurwerk op de zware Alpencols op het eind. Het was Thomas die het langst vooruit bleef, maar op de Col de La Romme plaatste Cecilie Uttrup Ludwig een versnelling vanuit het peloton, of wat daar nog van restte, zo’n twintig rensters.

In de afdaling sloot ook Lucinda Brand nog aan, maar lang zou ze niet mee voorop blijven. Op La Colombière keerde een stevig trio terug: Van Vleuten, Van der Breggen en ploegmate Moolman. Die laatste versnelde als eerste op de klim, maar de Zuid-Afrikaanse moest die inspanning bekopen. In de laatste km van de klim liet Van der Breggen haar landgenote achter, maar in de afdaling richting Le Grand-Bornand gaf Van Vleuten zich niet gewonnen en in de laatste 50 m kwam ze nog net voorbij Van der Breggen. Afgelopen zondag nog bracht Van Vleuten de Giro Rosa op haar naam.