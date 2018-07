Zo snij je een watermeloen in stukjes zonder mes

Een stuk watermeloen mee naar een picknick, maar vergeten een mes mee te nemen? Er bestaat een manier om het stuk fruit toch in mooie partjes te snijden en de kans bestaat dat je het hulpmiddel daarvoor gewoon in je handtas hebt zitten.

Soms is het handig om wat flosdraad in je handtas te hebben zitten, niet alleen voor je gebit, maar ook als er een watermeloen gesneden moet worden. Met een stukje draad raak je namelijk zo door het fruit heen. Hoewel flosdraad niet sterk genoeg is om ook de schil mee door te snijden, kom je met deze tip toch al een heel eind.

De hack van 5-Minute Crafts staat al een tweetal maanden online, maar is sindsdien flink viraal gegaan met bijna 70 miljoen mensen die hem hebben gezien.