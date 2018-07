Meer dan 150 helpende handen voor AFF

Genk - Op 3 en 4 augustus vindt aan C-mine in Genk opnieuw het Absolutely Free Festival plaats. Bijna veertig nationale en internationale acts staan op de drie festivalpodia van AFF. “Het festival wordt gedragen door meer dan 150 vrijwilligers”, leggen vrijwilligersverantwoordelijke Bert Anthonissen en Daan Van Robays uit. “Wie nog graag wil komen meehelpen, is natuurlijk van harte welkom.”

“De organisatie achter het festival bestaat uit een vijftiental mensen”, leggen Bert en Daan uit. “Die kerngroep is eigenlijk een heel jaar lang bezig met het opzetten van de volgende editie van het festival. Zij zijn bezig met de programmatie, met het technische luik, met de catering, ... Met ontelbaar veel zaken eigenlijk. In de periode rond het festival zelf breidt die groep van 15 mensen aanzienlijk uit. Dan komen er mensen bij die het halve land afrijden, en die zelfs over de landsgrenzen gaan om promo te maken voor AFF. We hebben bijvoorbeeld ook een uitgebreid team dat zich wekenlang exclusief bezighoudt met de inkleding van het festivalterrein. We maken er namelijk een erezaak van om de festivalbezoekers te verrassen.”

Lasershoot

“Natuurlijk vergt ook de opbouw veel man- en vrouwkracht”, vertelt Bert. “Je mag tellen dat we een week voor én een week na het festival in de weer zijn op het terrein langs C-mine. Er worden grote tenten geplaatst, er komt hekwerk, technische zaken moeten piekfijn geregeld worden, de backstage en het festivalterrein worden ingekleed enzovoort. Dat is natuurlijk stevig werken, maar tegelijk is het ook gewoon leuk om samen op positieve wijze aan zo’n festival bij te dragen. Ieder jaar valt het op hoe er vriendschappen gesmeed worden tussen mensen die elkaar amper of helemaal niet kennen. We werken samen, eten samen en halen samen grappen uit. De voorbije jaren hebben we op een van de opbouwavonden ook een lasershoot georganiseerd. Een goede groepssfeer vinden we belangrijk. Uiteindelijk zijn we allemaal vrijwilligers die uit dat hele festivalgebeuren vooral heel veel plezier en voldoening putten.”

Taart

In totaal zijn zo’n 150 vrijwilligers voor, tijdens en na het festival in de weer voor AFF. “Via verschillende kanalen doen we tegelijk ook een beroep op jongeren en volwassenen die het om een of andere reden wat moeilijker hebben. Ja, natuurlijk is die extra mankracht mooi meegenomen. Maar bij AFF vinden we nu eenmaal dat we niet alleen een artistieke, maar ook een sociale rol te vervullen hebben. Prachtig toch als je ziet hoe die mensen hier helemaal openbloeien, omdat ze inzien dat ze wel degelijk positief kunnen bijdragen. We maken geregeld kiekenvelmomenten mee. Bijvoorbeeld toen een paar tieners die kwamen helpen al hun centen samengelegd hadden om taart te kopen, om de organisatie te bedanken voor de fijne weken samen. Maar we liggen evenzeer geregeld dubbel van het lachen, zoals bij het wedstrijdje tentpalen tillen dat Patrick spontaan georganiseerd had. Hij dacht met drie stuks de overwinning binnen te halen en wel met beide vingers in de neus. Hét moment de gloire voor de Nigeriaanse krachtpatser die was komen helpen. De kerel was eerst wat verlegen op de achtergrond gebleven, maar toonde toen wel met een brede Colgate-glimlach dat zes palen voor hem een absoluut makkie waren. En Patrick stond paf… (lacht). Kijk, rond zo'n kleine dingetjes draait AFF nu eens helemaal.”

Hoe meehelpen?

“Wie nog wil komen meehelpen, is van harte welkom”, zegt Bert. “We kunnen nog altijd hulp gebruiken tijdens opbouw en afbraak, aan de taps, in de catering, bij het begeleiden van bands, enz.”

Wie interesse heeft, kan contact opnemen via vrijwilligers@affmail.be

Onder meer Sun Kil Moon (US), Derrick Carter (UK), Algiers (US), Gruppo di Pawlowski, Eefje de Visser (NL), Deetron (swi), Le Motel en Few Bits staan op de festivalaffiche. De toegang is gratis voor wie drie lege batterijen meebrengt. Meer info op www.absolutelyfree.be