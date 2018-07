Het is al weken bloedheet en een beetje verfrissing is meer dan welkom, ook in je parfumcollectie. Want in de zomer gebruik je best niet hetzelfde parfum dan in de winter. Sofie Albrecht, parfumdokter en beautyblogster, legt uit waarom.

Eigenlijk is het heel simpel volgens Sofie Albrecht van Café Cosmétique, die eerst even de samenstelling van een parfum duidt. “Elk parfum bestaat uit top-, hart- en basisnoten. De ...