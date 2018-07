Dit model kan het alle twee tegelijk: op de catwalk lopen en borstvoeding geven

Het was een opvallend zicht tijdens de modeshow van Sports Illustrated Swimsuit tijdens de Miami Swim Week. Model Mara Martin verscheen op de catwalk met als belangrijkste accessoire haar vijf maanden oude baby. Voor de gouden bikini die ze aanhad, was er maar weinig oog meer.

Mara Martin was een van de zestien finalisten die een plaatsje had veroverd in de modeshow van Sport Illustrated, maar was ongetwijfeld het meest opvallende model van de avond. Tijdens de Miami Swim Week verscheen ze namelijk op de catwalk terwijl ze haar amper vijf maanden oude dochtertje borstvoeding aan het geven was. Het kindje droeg voor de gelegenheid wel een beschermende koptelefoon en een groene pamper, die in schril contrast afstak tegen de gouden bikini van mama Mara.

De foto's gingen in geen tijd de wereld rond. "Het is een ongelofelijk gevoel om wakker te worden en te zien dat we in alle kranten staan en dat met iets wat ik elke dag doe", schreef ze in een reactie op Instagram. "Ik ben zo dankbaar dat ik deze boodschap kon delen en hopelijk zo het geven van borstvoeding wat kan normaliseren. Bovendien wil ik hiermee andere vrouwen aantonen dat we alles kunnen."

De actie van Sports Illustrated en Martin kon in elk geval op veel applaus rekenen, in de zaal, maar ook op sociale media. "Dit is zo inspirerend", klinkt het onder meer.