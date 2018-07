Duras / Sint-Truiden -

Enkele huizen op de Tongersesteenweg in Sint-Truiden hebben al drie maanden geen proper drinkwater. De Watergroep nam in mei stalen af van het water, maar de resultaten werden volgens de buurtbewoners in de doofpot gestoken. De buurtbewoners besloten zelf om een labo-onderzoek te voeren en daaruit blijkt dat het water enorm veel ijzer bevat en schadelijk is voor de gezondheid. De buurtbewoners eisen een oplossing van de Watergroep.