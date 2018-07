Telefoonnummer veranderd, dus... begrafenis van broer gemist

Sint-Niklaas - Door een verhuizing en een nieuw gsm-nummer raakten Jeanneke Hagens en haar man Herman Philippe niet op tijd op de hoogte van het overlijden van hun broer en schoonbroer Edmond. Pas een week na de begrafenis ontvingen ze een brief van OCMW-woonzorgcentrum De Spoele in Sint-Niklaas, waar de man verbleef. Toen was Edmond al begraven.

Het was een familielid dat Jeanneke en Herman op de hoogte bracht van het overlijden van Jeannekes broer Edmond. “Hij was de enige aanwezige op de begrafenis en vond dat raar, omdat we in januari ...