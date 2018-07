Test-Aankoop naar rechter tegen Air France en KLM

Consumentenorganisatie Test-Aankoop stapt naar de rechter tegen luchtvaartmaatschappijen Air France en KLM vanwege hun “no show-clausule”. Die bepaalt dat passagiers die een deel van een combiticket niet hebben gebruikt, extra moeten betalen om de rest van het traject te kunnen afwerken. Dat is onrechtvaardig en schendt het reglement inzake prijsaanduidingen, zegt Test-Aankoop.

De clausule geldt voor op passagiers die een ticket kochten met verschillende onderdelen, bijvoorbeeld een rondreis met diverse vluchten, een treinrit naar de luchthaven gekoppeld aan een vlucht of gewoon een heen- en een terugvlucht. Ze stelt dat het ticket niet meer geldig is voor de rest van het reistraject wanneer de passagier voor het vorige onderdeel niet is opgedaagd, bijvoorbeeld omdat hij de vlucht had gemist. Ook heeft de maatschappij het recht om de plaats in kwestie door te verkopen, zonder de oorspronkelijke passagier zijn geld terug te geven.

“Er zit voor de betrokkene in zo’n geval dus niets anders op dan een zware toeslag te betalen of zelfs een volledig nieuw ticket te kopen”, aldus Test-Aankoop, die benadrukt dat het ook mogelijk is dat de vlucht ondertussen uitverkocht is.

Volgens de organisatie leidt dit type van clausule tot een uitgesproken onevenwicht tussen de rechten en de plichten van de luchtvaartmaatschappij enerzijds en de passagiers anderzijds. Daarnaast schenden de clausules toepassingen van het reglement inzake prijsaanduidingen. In het verleden werden maatschappijen als Lufthansa, British Airways en Iberia Airlines al veroordeeld, omdat Duitse, Oostenrijkse en Spaanse rechters beslisten dat de clausule in strijd is met de nationale wetgeving gebaseerd op de Europese richtlijn inzake oneerlijke contracten.

Ook Test-Aankoop besliste dus om naar de rechter te stappen, tegen KLM en Air France, die de clausule op strenge wijze toepassen. Hun algemene voorwaarden voorzien dat indien de passagier zijn eerste vlucht niet neemt hem een bijkomend forfaitair bedrag zal worden aangerekend, gaande van 125 euro voor een korte-afstandsroute tot 3.000 euro voor een lange-afstandsvlucht. Het doel van de actie is dat alle luchtvaartmaatschappijen die deze clausule inroepen hiermee stoppen, aldus de organisatie.