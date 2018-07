Aljosja woont nog maar maand in Brugge, maar staat al op verkiezingslijst

Brugge - Aljosja Van der Straeten, bekend van ‘Blind Getrouwd’, komt op bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij doet dat in Brugge, de stad waar hij nu al iets meer dan een maand woont met zijn vrouw Lieve. “Als ik een plaatsje in de gemeenteraad krijgt, ga ik daar heel graag op in”, zegt hij.

De 29-jarige Aljosja Van der Straeten trouwde in het VTM-programma ‘Blind Getrouwd’ zonder haar te kennen met de 28-jarige Lieve. Het leverde hem niet alleen naamsbekendheid op, maar ook een stabiel huwelijk, zo blijkt. Sinds een dikke maand wonen de twee samen in Brugge.

Dat hij er zich al thuis voelt, blijkt nu hij bekendmaakt te zullen opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen in de stad. “Vroeger ben ik al politiek actief geweest”, zegt hij aan onze redactie. “Dat was in Opwijk, waar ik van afkomstig ben. Daar zat ik in het bestuur van de lokale sp.a-afdeling en was ik onder meer actief bij het organiseren van eetfestijnen en zo meer. Een mandaat heb ik er nooit gehad.”

Aljosja zal op de 19de plaats prijken van de lijst Verder met Brugge, waar onder meer burgemeester Renaat Landuyt op staat. “Ik had de burgemeester al eerder gecontacteerd, want nu ik me even BV mag noemen kan ik hem misschien wel een duwtje in de rug geven. Toen ik dan effectief naar Brugge verhuisde, werd me meteen een plaatsje op de lijst aangeboden. Dat heb ik doorgesproken met Lieve en andere mensen en besloot het dan maar te doen.”

“Ik ga op de lijst staan als steun”, zegt hij nederig. “Maar als de mensen van Brugge me veel stemmen geven en me in de gemeenteraad willen, zal ik daar graag op ingaan. Ik zie het als een positief verhaal: nieuwe mensen met een frisse kijk op de zaken in de gemeenteraad is altijd goed. En ik heb ook al de nodige ervaring met lokale besturen.”

Hij kijkt al uit naar de campagne. “De lijsttrekkers zullen die wel op gang trekken, en dan zal ik wel zien welke rol ik daarin kan spelen.”

“Wat Lieve hiervan vindt? Enerzijds was ze liever wat in de luwte gebleven na de vele aandacht, maar anderzijds is ook heel erg blij voor me. Ze houdt er zelf ook een progressief gedachtegoed op na.”