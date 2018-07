Nu het WK voetbal in Rusland erop zit, is ook onze chef Sport Kristof Liberloo opnieuw in het land. Hij vertoefde een maand lang in het spoor van de Rode Duivels en zag vanop de eerste rij hoe Courtois en co de bronzen medaille behaalden. In deze video zie je hoe Kristof het wereldkampioenschap beleefde.