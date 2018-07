De Queens van de MTV-nomimaties: Beyoncé en Cardi B

De MTV Video Music Awards worden op 20 augustus uitgereikt, maar nu al is duidelijk geworden dat Beyonce en Jay Z en Cardi B de grote slokkoppen zullen zijn. Zij maken kans op een beeldje in respectievelijk acht en tien categorieën.

Gaat de clip van 'Apeshit' van Beyoncé en Jay Z naar huis met het beeldje voor beste video van het jaar op de MTV Video Music Awards? Dat weten we op 20 augustus. The Carters zijn genomineerd in acht categorieën en zijn daarmee een van de koplopers in deze editie. Ze moeten enkel Cardi B aan zich vooraf laten gaan, die in liefst tien categorieën genomineerd is. Zij maakt onder meer kans op de titel 'artist of the year'.

Andere topartiesten zijn Drake en Childish Gambino die elk zeven nominaties in de wacht sleepten, Bruno Mars heeft er zes, Ariana Grande en Camila Cabello vijf en Ed Sheeran, Khalid en Young Thug elk vier.

De MTV Video Music Awards zijn opnieuw genderneutraal en dus zijn er geen aparte mannelijke of vrouwelijk categorieën.