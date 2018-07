De open tuin van het Schoorshof

Tessenderlo - Voor de 6de jaar op rij openen Eddy en Greta hun prachtige bloemen en vijvertuin.

Vele bezoekers komen van ver. Mensen vragen wel eens waarom het er zo mooi is en bij hen thuis niet .

Er is een enorme bloemenpracht. "Maar daar moet hard voor gewerkt worden en veel geïnvesteerd", zegt Eddy Vanreusel. Jaarlijks worden bijna alle planten verjongd. Hij geeft ook deskundige uitleg aan ieder die er om vraagt. Bloemen zijn meer dan zijn hobby. "Het is zijn grootste passie", lacht Greta. Zij kan nu ook meegenieten van deze bloemenpracht en bovendien heeft hij deze tuin het Schoorshof gedoopt naar haar familienaam.

Het Schoorshof is nog te bewonderen iedere zondag van juli van 10 tot 18 uur.

Inkom: 2 euro met gratis vaste plant.

Adres: Molenhuizen 13, Tessenderlo, www.schoorshof.be

In samenwerking met Landelijke Gilde.