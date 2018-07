50én Maaseik zoekt verkoeling in Ameland

Maaseik - Ameland is een van de parels in de Waddenzee. Een plaats om te ontspannen, wandelen, fietsen of heerlijk genieten aan de zee of op een van de vele terrasjes die het eiland te bieden heeft.

Met 46 leden van 50én Maaseik genoten we een heerlijke midweek. Alles prima verzorgd; een goed hotel en een programma voor elk wat wils. De frisse winden en het prachtig weer zorgden voor een echte vakantie; niet ver weg en toch verwonderlijk.

10 augustus houden we onze jaarvergadering, gevolgd door een muzikaal zomerfeest in Hotel restaurant de Roosterhoeve. Ook dit jaar met een terras en een orkest buiten, onze huismuzikant Jo Lahoye binnen, met onze tombola en natuurlijk met de heerlijke buffetten.

Wilt u weten wie we zijn, kijk dan bij www.fedos.be/clubs/50enm of ontvang onze ledenbrief of bel 0472/69.17.15 of 0498/40.95.75 of 0476/31.16.44 of mail 50enm@hotmail.com