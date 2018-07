Deze acteur wordt de nieuwe Joker

Acteur Joaquin Phoenix (43) gaat de rol van de Joker vertolken in een nieuwe film over de bekende schurk uit ‘Batman’. Daarmee volgt hij onder anderen wijlen acteur Heath Ledger op, die het personage tien jaar geleden op legendarische wijze neerzette in ‘The Dark Knight’.

De opnamen voor de film gaan in september van start. Er is een budget van zo’n 55 miljoen euro mee gemoeid. In de nieuwe film zal de rol van de Joker naar Amerikaans acteur Joaquin Phoenix (43) gaan.

Het verhaal gaat over de Joker in z’n jonge jaren. In die zin staat het volledig los van de andere ‘Batman’-films. Daarin zal Jared Leto (46) de rol van de Joker blijven vertolken, zoals hij ook in ‘Suicide Squad’ deed.

Het personage werd ook al op legendarische wijze neergezet door Heath Ledger. De acteur stierf enkele weken na de opnamen van ‘The Dark Knight’ in 2008.