Zo maak je van de menopauze een spel

De menopauze of overgang is niet bepaald de periode waar veel vrouwen naar uitkijken en er bestaan nog heel wat taboes rond. En laat dat laatste nu net zijn waar schrijfster Francine Oomen iets aan wil doen. Zij schreef er met 'Oomen stroomt over' al een boek over en lanceert nu het Overstroomkwartet.

Opvliegers, innerlijke onrust, wat extra kilo's, nee met de overgang of menopauze gaan niet bepaald leuke symptomen gepaard. Bovendien is het ook nog eens een gevoelig onderwerp. De Nederlandse schrijfster Francine Oomen schreef daarom ‘Oomen stroomt over’ en dat werd een bestseller bij onze Noorderburen. Een geslaagde poging dus om het onderwerp uit de taboesfeer te halen.

En nu gaat ze op dat elan verder, want nog beter dan een boek is een spel om de menopauze bespreekbaar te maken, moet ze hebben gedacht. Enter het Overstroomkwartet. Het gaat om een kaartspel waarbij je dus telkens vier kaarten van eenzelfde soort klacht moet verzamelen. Een ideale ijsbreker.

Het kaartspel is online te verkrijgen via uitgeverij Libris en kost 9,99 euro.