Neos Bree geniet van André Rieu op het Vrijthof

Bree - André Rieu was vorig weekend weer met zijn orkest te zien op het Vrijthof in Maastricht. Jaarlijks komt hij in de zomer met zijn Johann Strauss Orkest naar zijn geboortestad.

Zondagmorgen om 9 uur vertrokken we voor een dag Maastricht met ’s avonds het concert op het Vrijthof. Een echtpaar boekte hiervoor zelfs een weekend in de Limburgse hoofdstad. Na een dag stappen, sightseeing met de Zonnetrein Maastricht doorheen de binnenstad en shoppen nodigden de terrasjes ons uit om te gaan zitten en te genieten en om naar de finale van het WK voetbal te kijken.

Om 18.30 uur gingen de toegangspoorten naar het Vrijthof open en stond men bij het Theater aan het Vrijthof klaar om ons naar onze tafel te brengen. Daarna werd het diner geserveerd en nuttigden we bij zomerse temperaturen buiten het avondmaal.

Om 21 uur ving het concert dan aan. Tijdens het concert genoten we van de mooie melodieën. Het was een heel romantische sfeer met veel aangrijpende momenten. De bekende melodieën met speciale gastoptredens wisselden elkaar af. Tegen middernacht eindigde het concert met meeslepende walsen en populaire liederen uit de lichte muziek, uitbundig door iedereen meegezongen. Het hield de mensen niet meer op hun stoel. Neos Bree heeft volop genoten van het avondconcert en de uitstap naar Maastricht. Het was een verrukkelijke avond.