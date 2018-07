Raf Simons lanceert zijn eerste Calvin Klein-parfum

De Vlaamse ontwerper Raf Simons heeft als artistiek directeur van Calvin Klein voor één keer geen nieuwe outfit ontworpen, maar wel een fris geurtje voor vrouwen. Het parfumflesje krijgt de naam Women mee.

Women ruikt naar eucalyptus en oranjebloesem, en is de eerste grote parfumlancering van het merk sinds 2005. Het geurtje wordt op 15 augustus gelanceerd in onder meer Macy's in New York en Harvey Nichols in Londen, maar het is in de VS nu ook al online te verkrijgen.

Zo onlogisch is het niet dat het Amerikaanse modehuis zich ook toelegt op parfum, want ook dat is een grote bron van inkomsten. Zeker voor Calvin Klein, waarvan de vorige geuren nog altijd hun succes bewijzen. Op de promo­affiches voor Women prijken actrices Lupita Nyong'o en Saoirse Ronan.