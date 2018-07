Lesley-Ann Poppe viel het voorbije halfjaar 25 kilo af: “Er was een arts nodig om mij wakker te schudden”

Een grote kans op hartfalen, kanker en diabetes. Het verdict van de dokter over de gezondheid van Lesley-Ann Poppe (39) was zes maanden geleden dramatisch. Toen ze dat hoorde, wist ze meteen dat ze actie moest ondernemen. Intussen is ze al 25 kilo kwijt en durft ze weer een badpak aan te trekken.

De oorzaak van de extra kilo’s legt Lesley-Ann Poppe zelf bij haar zwangerschappen.

“Om te beginnen ben ik twee keer kort na elkaar zwanger geweest, de laatste keer eindigde in een miskraam”, zegt ze in Dag Allemaal. “Al die hormonen hebben een serieuze impact. Je lichaam heeft ook tijd nodig om te herstellen en dus raak je die kilo’s niet zo snel kwijt. Geloof me: van een zwangerschap word je niet mooier.”

“Geen overgewicht meer, maar obesitas”

Op sociale media kwamen er een heleboel negatieve reacties. En ook haar eigen moeder vond haar veel te dik. “Telkens ik haar hoorde of zag, ging het daarover. Maar ik was te koppig om te luisteren, want ik zat eigenlijk goed in mijn vel”, klinkt het.

Pas toen ze van een dokter te horen kreeg dat ze niet goed bezig was, gingen haar ogen open.

“Toen ik te horen kreeg dat ik flink op weg was om diabetes te ontwikkelen, besefte ik: ik moet actie ondernemen. Ik heb verantwoordelijkheden, mijn gezin rekent op mij. Het zou niet eerlijk zijn om door mijn levensstijl mijn gezondheid op het spel te zetten. Ik had al geen overgewicht meer, maar echt obesitas. De kans op kanker en hartfalen werd met de dag groter. Gelukkig heb ik nog net op tijd het roer omgegooid door gezonder en bewust te gaan eten.”

Nu is ze er klaar voor om opnieuw in badpak te verschijnen: “De afgelopen zes maanden ben ik al 25 kilo verloren. Al moeten er idealiter nog 10 kilo af, want helemaal tevreden ben ik nog niet.”