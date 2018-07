Gemengd koor Singhet Vro op uitstap naar Düsseldorf

Opglabbeek - Voor de jaarlijkse uitstap van Singhet Vro werd deze keer gekozen voor een bezoek aan Düsseldorf. De hechte vriendschapsband wordt daardoor nog verstevigd tussen koorleden, partners en sympathisanten.

Wij werden rondgeleid door een Vlaamse - zeer ervaren - gids die ons met veel anekdotes en grappen door die bruisende stad leidde.

Iedereen genoot van het prachtige weer en de deskundige uitleg bij alle bezienswaardigheden. De inwendige mens werd vertroeteld met een lunch en het avondeten in de straat met de ‘Langste Toog ter Wereld’.

Wat erg opviel, waren de vele jongeren die de terrasjes bevolkten. Het was dan ook een bloedhete zaterdagse (30 juni) zomerdag met de vakantie in het vooruitzicht.

Rond 22 uur werd de dag afgesloten op de plaats van vertrek met niets dan vermoeide, maar blije gezichten.