Jolien en Herbert uit ‘Temptation Island’ maken geslacht van baby bekend

Vijf maanden zwanger is ze intussen, Jolien Puype uit ‘Temptation Island’. Samen met haar vriend Herbert zal ze in november hun kindje in de armen sluiten. Op sociale media heeft ze alvast het geslacht verklapt.

Het verhaal van Jolien en Herbert was op z’n minst woelig te noemen tijdens het vorige seizoen van ‘Temptation Island’. Toch beslisten ze na het programma om hun liefde nog een kans te geven.

Met succes, zo blijkt, want het koppel verwacht intussen een eerste kindje samen. “Huisje, tuintje, kindje. Yes, we dit it! We zijn zo extatisch, want we verwachten een kindje”, lieten ze enkele maanden geleden weten op sociale media.

En inmiddels hebben ze ook het geslacht bekendgemaakt: een jongetje. De baby kunnen we verwachten in november.