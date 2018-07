Bussen kunnen straks (letterlijk) licht op groen zetten

Verkeerslichten worden in de toekomst afgesteld op naderende bussen en trams om de doorstroming te verbeteren. De Vlaamse regering maakte vrijdag op voorstel van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) 10 miljoen euro vrij voor de “verbetering van de doorstroming via verkeerslichtenbeïnvloeding”, zo schrijft De Tijd dinsdag. In september wordt een opdracht voor de grootschalige uitrol daarvan in de markt gezet.