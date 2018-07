Stoffel Vandoorne: "Geen F1-ervaring op Hockenheimring, wel mooie herinneringen"

Komend weekend vindt op de Hockenheimring de GP van Duitsland plaats. Het is het enige circuit op de F1-kalender waarop onze landgenoot Stoffel Vandoorne geen F1-ervaring heeft, al heeft hij wel goede herinneringen aan het circuit.

"Ook al is het de enige grand prix op de huidige F1-kalender waarop ik in de F1 niet geracet heb, ik heb wel op Hockenheim geracet toen ik in de GP2 reed en ik behaalde er een podiumplaats. Ik heb dan ook zeker en vast goede herinneringen aan het circuit," blikt Vandoorne vooruit naar komend raceweekend.

De Hockenheimring kenmerkt zich door enkele mooie rechte stukken waarop ingehaald kan worden en combineert dat met een 'stadion-gedeelte' waarin de rijders enkele smallere bochten goed moeten zien te nemen.

"We weten dat de Hockenheimring een uitdagend circuit is, met lange snelle rechte stukken die veel motorkracht vragen en ook een trager smaller gedeelte tegen het einde van het rondje. Daar moet je een goede balans op de wagen zien te hebben en heel wat tractie wanneer je uit de bochten komt."

Vorig jaar stond er geen Duitse GP op de F1-kalender en dat zal volgens Vandoorne voor dat extra tikkeltje sfeer op en rondom het circuit zorgen.

"Het toevoegen van een derde DRS-zone zal alles wat door elkaar smijten en biedt een extra inhaalmogelijkheid en zorgt hopelijk mee voor een opwindende race waarbij we enkele mooie gevechten aan de fans kunnen tonen. Het Duitse publiek houdt echt van motorsport en ik denk dat er na twee jaar afwezigheid een leuke sfeer zal zijn."

