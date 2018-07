Gloednieuw Albertkanaal is bloederig strijdtoneel in mei 1940

RIEMST10 mei 1940, rond 4.20 uur ’s ochtends. Een veertigtal Duitse zweefvliegtuigen glijden geruisloos door de nacht en landen bovenop het fort van Eben-Emael en aan de bruggen van Vroenhoven, Veldwezelt en Kanne. Hun doel: de bruggen over het Albertkanaal ongeschonden in handen krijgen en zo de weg vrijmaken voor de Duitse tanks. De uren die volgen, vormen het bijzonder bloederige begin van de Tweede Wereldoorlog in de Lage Landen.