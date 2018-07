Griezelspel in ‘real time’ met echte acteur

Het oude ziekenhuis van Maaseik ademt horror. Letterlijk, want de vroegere spoedafdeling van het hospitaal is sinds afgelopen weekend het decor van een horrorverhaal waar je zelf de lijnen uitzet. “Noem het vooral geen ‘escape room’, want hier zit een echte acteur je op de hielen”, zegt Neeroeterenaar Tim Vandewinkel (24) die het concept naar België haalde.