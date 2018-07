Zwaar, zwaarder, zwaarst: dat zijn de drie bergetappes die het Tourpeloton in de Alpen krijgen voorgezet. We trokken begin juni met Tourbaas Christian Prudhomme en koersdirecteur Thierry Gouvenou kriskras over de cols: “Geef toe, dit is een fantastisch terrein om het verschil te maken.” Aan Bardet en Quintana om Froome en Dumoulin het vuur aan de schenen te leggen.