“Ik wil het de toppers moeilijk maken”

Dennis Vanendert spreekt over zijn moutainbikeambities en broer Jelle

De naam Vanendert zoemt weer door het peloton, als vanouds. Jelle haalde het voorbije voorjaar een bijzonder hoog niveau en deed een gooi naar winst in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Ook jongere broer Dennis zit - na enkel sabbatjaren - weer op de fiets. Hij heeft een nieuwe uitdaging gevonden in het mountainbiken en liet op enkele maanden tijd al puike resultaten optekenen. Hij is fysiek en mentaal paraat voor een doorstart van zijn carrière.