‘Adventure Valley’ in Durbuy is dezer dagen het decor voor teambuilding bij STVV. De tweedaagse in het Luxemburgs stadje mocht vooraf dan niet aangekondigd worden als een schoolreisje, het heeft er toch veel van weg. “We smeden hier een stevige groep, die elkaar door de moeilijke momenten helpt”, vertelt Casper De Norre. “Net als tijdens het seizoen.”