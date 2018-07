“Ik krijg nog altijd kippenvel als ik in het Atomium ben”

TESSENDERLOZestig jaar na de bouw krijgt het Atomium in Brussel eindelijk een adres. De befaamde constructie met de negen glinsterende bollen ligt vanaf nu aan Atomiumplein 1. Even werd geopperd om het nieuwe plein te vernoemen naar André Waterkeyn, de ontwerper van het Atomium. Al was het Frans Cools-plein ook een optie geweest. De Looienaar, die vandaag 89 jaar is, bouwde zestig jaar geleden het Atomium. “Negentien maanden lang heb ik gezwoegd en gezweet om het Atomium op tijd klaar te krijgen”, zegt Cools. “En het was nipt: pas de nacht voor de start van Expo ’58 reed de laatste vrachtwagen met materiaal weg.”